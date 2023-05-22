Москва, 22 мая, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Продолжаются испытания российского многофункционального ракетного комплекса «Гермес», предназначенного для поражения бронетехники и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе «Конструкторского бюро приборостроения» (КБП).

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

«Ведутся испытания комплекса «Гермес». Решение о поставке будет принято по результатам испытаний», — рассказали РИА Новости в компании.

По информации источника, ракетный комплекс «Гермес» предназначен для поражения современных танков, бронетехники, оборонительных сооружений и малоскоростных летательных аппаратов на дальности до сотни километров.

Как передавало ИА Регнум, ранее Ростех сообщил, что российский дрон БАС-200 испытали на максимальную грузоподъёмность и удалённость от центра управления. Отмечается, что в результате испытания было установлено, что БПЛА способен преодолевать расстояние до 80 километров от пункта управления.