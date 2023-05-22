Симферополь, 22 мая, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Энергоснабжение полностью восстановлено после аварии на линии электропередачи в Симферополе и близлежащих селах. Об этом 22 мая сообщает предприятие «Крымэнерго».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свет. Лампочка

Как пояснили представители предприятия, на линии 110 кВ произошло технологическое отключение, сработала автоматика. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. Частично обесточены оказались потребители в городе Симферополе и в Симферопольском районе.

«Крымские энергетики восстановили электроснабжение потребителей», — уточняется в сообщении предприятия.

На восстановление подачи электроэнергии специалистам потребовалось более четырёх часов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев рассказал об установлении специалистами причин отключения энергоснабжения в Симферополе.

Афанасьев предположил, что на устранение последствий аварии на линии электропередачи электрикам понадобится не более получаса.