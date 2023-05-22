Киев, 22 мая, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сделал обращение из самолета, в котором поблагодарил участников саммита «Большой семерки» (G7) и заявил о «взаимопонимании с большинством в мире по каждому из важных для Украины вопросов». Высказывание украинского лидера вызвало недовольство среди пользователей социальных сетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Часть из них обвинила главу государства во лжи. Так, в одном из комментариев говорится, что у Украины есть лишь поддержка примерно четверти всех стран в лице Запада, а остальные стремятся «положить конец этому опасному фиаско».

Другой пользователь указал на то, что украинский президент «не тот невинный лидер, за которого себя выдает». Он призвал власти Украины «заниматься своими делами», «самим оплачивать счета» и «сражаться в собственных битвах».

Еще один пользователь написал, что он очень удивится, если для действующего украинского лидера вся ситуация с конфликтом с Россией закончится хорошо.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн обвинил президента Украины во лжи из-за утверждений о том, что Киев якобы не наносит удары по российской территории. Эксперт напомнил, что из-за действий ВСУ погибли и мирные жители.

Экс-разведчик морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что глава Украины ошибся, считая, что атака беспилотных летательных аппаратов на Кремль поможет киевским властям изменить ход конфликта с Россией.