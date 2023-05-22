Тюмень, 22 мая, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Новый вид растительноядных клещей, нетипичный для России, обнаружили и описали учёные Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Результаты исследования опубликованы в журнале Acarologia.

Domses.firmpage.ru В лесу клещи наиболее опасны

Особи нового вида клещей стали первыми представителями семейства Linotetranidae на территории России и самыми северными в Евразии. Размеры клещей микроскопически малы — длина составляет чуть более 300 мкм, это меньше полумиллиметра.

Исследователи уточнили, что линотетраниды присутствуют на всех материках, кроме Антарктиды, однако они предпочитают обитать в местах с тёплым климатом, таких как Турция, Италия или Иран. Эти клещи наносят вред только растениям, для людей они безопасны. Многие виды этого семейства предпочитают обитать под землей и питаться корнями трав. Предполагается, что и новый вид клещей питается корнями растений.

Обнаружение в России нетипичных для нашей страны клещей может стать темой для ряда серьёзных исследований. В частности, учёные предполагают, что появление клещей в более северных районах может быть связано с изменением климатических условий в России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что учёные Тюменского медицинского университета открыли и описали три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. Клещи особо распространены в Сибири и в Монголии.