ДНР, 22 мая, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие в Артёмовске (ДНР) обстреливали дверь горящего подвала, чтобы не дать мирным жителям покинуть опасное место, сообщил журналистам эвакуированный из города беженец Александр Пискунов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Он уточнил, что скрывался с семьей и другом в соседском погребе, который был обшит пластиком. После возгорания люди попытались покинуть убежище.

«А (горящий) пластик, сами понимаете, это яд. И друг мой, сосед, хотел открыть дверь — не дали. Начали стрелять по двери. То есть пулеметная очередь. Он сразу дверь закрывает. Он говорит: «Что же вы делаете, твари?! Мы же тут задохнемся!» А жена — инвалид у него. Они легли на пол. Обмотались полотенцами мокрыми», — рассказал беженец в беседе с РИА Новости.

По словам мужчины, после люди повторно попытались приоткрыть дверь, чтобы обеспечить доступ воздуха в подвал и не задохнуться, но военные вновь открыли огонь. Пискунов отметил, что им не удалось прострелить дверь, которая была сделана из металла большой толщины.

Беженец также сообщил, что стрельбу могли открыть бойцы одного из националистических подразделений, среди которых были «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая стало известно, что украинские военные в Артёмовске (ДНР) повсеместно занимались массовым мародерством и вывозили награбленное вглубь Украины. Они проникали в жилища и забирали с собой различные ценные вещи, в том числе электронику и бытовую технику.