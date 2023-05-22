Луганск, 22 мая, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Взятый в плен под Спорным Луганской Народной Республики военнослужащий 14-й бригады национальной гвардии Украины Василий Ленив рассказал, что ВСУ начали отводить американские спутниковые терминалы Starlink в тыловые районы.

Tim Reckmann Пользовательский терминал Starlink с «тарелкой»

«На восемь человек у нас была одна радиостанция, это очень мало. А Starlink были в километрах 20-30 на позициях [в тыловых районах]», — рассказал Ленив РИА Новости 21 мая.

По словам военнопленного, на данный момент на позиции боевого соприкосновения практически полностью отсутствует командный состав и представители генерального штаба Вооружённых сил Украины.

«Из командиров на позициях был сержант один. Командиров взводов я даже и не видел», — добавил Василий Ленив.

Как передавало ИА Регнум, ранее компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией из 56 мини-спутников Starlink для пополнения орбитальной группировки глобальной сети. Запуск был совершён с комплекса базы Космических сил США на мысе Канаверал.