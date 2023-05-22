Днепропетровск, Украина, 22 мая, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Мощный комбинированный удар нанесли ВС России по объектам в украинском городе Днепропетровске. Об этом 22 мая сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

Уточняется, что российская армия нанесла удары крылатыми ракетами Х-101, Х-22, баллистическими ракетами и беспилотниками-камикадзе «Герань-2» по ВСУ. Всего в Днепропетровске за 40 минут прогремело не менее 16 взрывов, после чего город атаковала вторая волна беспилотников.

Кроме того, удары были нанесены по целям в Харьковской и Николаевской областях, а также на оккупированной Киевом части Запорожской области. При этом в течение примерно трёх часов на всей территории Украины действовал режим воздушной тревоги.

Информация о разрушениях инфраструктуры в результате нанесённых ударов уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало о как минимум 16 взрывах, прогремевших на фоне воздушной тревоги в городе Днепропетровске и в области.