Лондон, 22 мая, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Инфраструктуру Великобритании могут с лёгкостью нарушить российские подлодки и привести страну к «критическому сценарию». Об этом 21 мая пишет издание Daily Mail.

Mil.ru Подлодка ВМФ России

«Растут опасения, что Россия может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве», — пояснил обозреватель издания Крис Плезанс.

Удар российских подлодок по таким кабелям вызовет катастрофические последствия, отмечает журналист. В частности, под угрозой окажутся здравоохранение, экономика, работа интернета, мобильной связи и интернет-услуг. Кроме того, отключения электроэнергии могут вызвать массовые беспорядки в стране.

Издание ссылается на министра обороны Бена Уоллеса, который предупреждал о военно-морской программе России. По словам Уоллеса, цель программы — нападение на подводные энергетические и коммуникационные линии. При этом глава минобороны пояснил, что операции по диверсии и саботажу могут проводиться как водолазами, так и небольшими подлодками на дистанционном управлении.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Риши Сунак обращал внимание на уязвимость британской энергетической и коммуникационной инфраструктуры. Так, ещё будучи членом парламента в 2017 году он отмечал, что толщина критически важных для страны кабелей не превышает «толщины садового шланга» и взломать их может даже не специалист. Сунак приравнивал угрозу выхода из строя подводных кабельных сетей к угрозе ядерной атаки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что посол России в США Анатолий Антонов предупредил Вашингтон о последствиях, которые могут возникнуть в случае удара Вооружённых сил Украины по Крыму. Дипломат призвал руководство США «отдавать себе отчёт» об ответных мерах с российской стороны.