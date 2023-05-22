Анкара, 22 мая, 2023, 05:32 — ИА Регнум. Турция совместно с ООН пытается договориться с США и Британией отменить препятствия для проведения операций по оплате российской продукции, относящейся к зерновой сделке, сообщил журналистам осведомленный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбор зерна

«Сейчас мы совместно с ООН ведем переговоры с западными странами, в основном с США и Великобританией, чтобы устранить препятствия в финансовых операциях, когда российская продукция получит доступ на мировые рынки. Процесс сложный, но переговоры продолжаются. Могу сказать, что есть понимание того, что это нужно для беспрепятственной работы механизма», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Россия согласилась продлить зерновую сделку ещё на два месяца. При этом Москва потребовала устранить перекосы в выполнении условий этого соглашения. 20 мая лидеры стран — участниц «Группы семи» (G7) в ходе саммита этой организации в Хиросиме (Япония) поприветствовали продление и расширение зерновой сделки.

22 мая представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не планирует возвращать российским банкам доступ к международной системе межбанковских платежей SWIFT.