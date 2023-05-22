Купянск, Украина, 22 мая, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили на купянском направлении пять наблюдательных постов ВСУ. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В ходе боевых действий на купянском направлении расчётами самоходных миномётов большой мощности 2С4 «Тюльпан» во взаимодействии с танковыми экипажами и расчётами противотанковых ракетных комплексов… уничтожены пять наблюдательных постов противника», — рассказал Зыбинский РИА Новости.

Начальник пресс-службы «Западной» группировки войск добавил, что на данном направлении огнём «Гиацинта-Б» и «Мста-С» также удалось уничтожить одно артиллерийское орудие ВСУ Д-20.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Воздушно-комические силы Российской Федерации атаковали объекты ВСУ в Херсонской области с применением «умных бомб». Как сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», противник предпринял безуспешные попытки сбить российский Су-35.