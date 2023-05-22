Обмененная на Бута баскетболистка Грайнер рассказала о возвращении к матчам
Баскетболистка из США Грайнер заявила, что испытала приятные чувства после возвращения к матчам
Вашингтон, 22 мая, 2023, 05:11 — ИА Регнум. Игрок американского баскетбольного клуба «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер призналась, что испытала приятные чувства, когда возобновила свою спортивную карьеру после возвращения в США из России, которая обменяла её на российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Она также заявила, что чувствовала любовь игроков и болельщиков, когда находилась в РФ.
В России Грайнер выступала за екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК с 2015 года. В феврале 2022 года спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив при ней наркотики.
В августе Химкинский городской суд в Подмосковье приговорил ее к девяти годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей. В декабре Грайнер обменяли на Виктора Бута, которого в 2012 году осудили на 25 лет США к тюремному заключению.