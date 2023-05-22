Вашингтон, 22 мая, 2023, 05:11 — ИА Регнум. Игрок американского баскетбольного клуба «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер призналась, что испытала приятные чувства, когда возобновила свою спортивную карьеру после возвращения в США из России, которая обменяла её на российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Алексей Колчин ИА REGNUM Баскетболистка Бриттни Грайнер

Она также заявила, что чувствовала любовь игроков и болельщиков, когда находилась в РФ.

В России Грайнер выступала за екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК с 2015 года. В феврале 2022 года спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив при ней наркотики.

В августе Химкинский городской суд в Подмосковье приговорил ее к девяти годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей. В декабре Грайнер обменяли на Виктора Бута, которого в 2012 году осудили на 25 лет США к тюремному заключению.