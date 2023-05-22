ДНР, 22 мая, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Полковник запаса Роман Насонов предположил, что Вооружённые силы Украины в боях за город Артёмовск Донецкой Народной Республики могли потерять до 40 тысяч военных убитыми. Такое мнение Насонов высказал в беседе с Ura.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Это единоборство выиграла Россия. Предположительные потери, которые понесли украинские вооружённые формирования и натовские участники, ориентировочно можно оценить в 40-тысячную группировку», — сказал Насонов.

Он также сравнил бои за Артёмовск с боем между Пересветом и Челубеем в 1380 году во время Куликовской битвы — одного из важнейших событий в истории средневековой Руси, во многом определившего будущую независимость государства от Золотой Орды.

Военный эксперт подчеркнул, что в настоящее время Вооружённые силы Украины находятся не в лучшем состоянии и вряд ли в ближайшее время смогут организовать обещанное контрнаступление.

В воскресенье, 21 мая, Министерство обороны Российской Федерации официально подтвердило завершение освобождения Артёмовска. По данным оборонного ведомства, операция по освобождению города продлилась 224 дня — с 8 октября 2022 года до 20 мая 2023 года.