Токио, 22 мая, 2023, 04:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому обеспечить лечение раненых военнослужащих ВСУ на территории страны. Об этом говорится в заявлении японского министерства иностранных дел, опубликованном в понедельник, 22 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Кроме того, японская сторона предоставит Украине сотню военных грузовиков и других транспортных средств, а также порядка 30 тысяч комплектов армейских рационов. Отмечается, что соответствующее обещание Кисида дал Зеленскому в ходе прошедших переговоров в Хиросиме.

Саммит «Большой семёрки» в японском городе Хиросиме проходил с 19 по 21 мая. Изначально предполагалось, что президент Украины примет в нём участие по видеосвязи, однако впоследствии Зеленский принял непосредственное участие во встрече лидеров стран G7.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Японии в ходе беседы с журналистами по итогам саммита G7 заявил, что лидеры стран «Большой семёрки» договорились усилить меры, направленные на укрепление санкционных ограничений против России из-за вооружённого конфликта на Украине. Кисида подчеркнул, что для «Большой семёрки» является неприемлемым наличие возможностей для российской стороны избегать или уклоняться от санкций.