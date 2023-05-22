Вашингтон, 22 мая, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов предупредил Вашингтон о последствиях, которые могут возникнуть в случае удара Вооружённых сил Украины по Крыму. Об этом говорится в комментарии посла.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«Хотел бы предостеречь представителей администрации от легковесности суждений по Крым, особенно в части «благословения» киевского режима на воздушные атаки по полуострову», — сказал Антонов.

Российский посол отметил, что удары украинских военных по территории Крыма будут рассматриваться как нападение на любой другой субъект Российской Федерации. Он также призвал руководство США «отдавать себе отчёт» об ответных мерах с российской стороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее советник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN заявил, что Вашингтон не будет осуждать использование Вооружёнными силами Украины американского оружия для нанесения ударов по территории Республики Крым. При этом Салливан подчеркнул, что США выступают против атак ВСУ вглубь территории России.