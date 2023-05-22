Варшава, 22 мая, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Украинские беженцы пожаловались на потерю защитного статуса из-за бюрократии и халатности погранслужб в Польше. Об этом 21 мая пишет издание Wyborcza.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Поясняется, что украинские беженцы, получающие льготы и пособия, теряли свой статус вынужденных переселенцев, если им приходилось выехать из Польши на родину даже на несколько дней.

Издание приводит историю женщины, которая вынужденно покинула Польшу для продления документов об инвалидности сына. После возращения её сыну стало плохо, и в больнице женщине пришлось заплатить за его лечение, хотя статус беженца предполагает бесплатное медобслуживание.

Выяснилось, что статус беженцев женщина и её сын потеряли из-за поездки на родину, хотя по закону, для потери статуса надо пребывать за пределами Польши не менее 30 дней. Для восстановления статуса и всех необходимых документов женщине пришлось «пройти все круги ада».

Отмечается, что часто беженцы могут потерять статус из-за бюрократических проволочек и халатности погранслужб. Нередко на пограничном контроле сотрудники отмечают в документах дату выезда беженца из страны, но забывают проставить дату въезда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинских активистов, ежедневно проводивших манифестации на главной площади города Кракова в Польше, выгнали польские националисты.

Поляки провели свою акцию возле памятника Адаму Мицкевичу, которая продлилась несколько дней. В рамках акции польские активисты приходили с польскими флагами и плакатами, напоминающими о Волынской резне и бандеровцах.