Берлин, 22 мая, 2023, 03:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы Федеративной Республики Германии (Бундесвер) выставил на продажу в интернете лишнюю туалетную бумагу. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил немецкий телеканал RTL.

(сс) Elya Туалетная бумага

«В конце 2020 года было принято решение заменить в санузлах бундесвера диспенсеры туалетной бумаги одной компании на универсальные диспенсеры другого поставщика», — рассказал RTL представитель Федерального управления охраны окружающей среды, добавив, что туалетная бумага первой компании не может быть использована в универсальном гигиеническом диспенсере.

Отмечается, что на продажу выставлены около 3,3 тонны туалетной бумаги, не подходящей для универсальных диспенсеров. Торги продлятся до конца текущего месяца. Также Бундесвер выставил на продажу письменные столы и ноутбуки.

Ранее издание Der Spiegel сообщало, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок не смогла вовремя вылететь из Катара в Берлин, так как в её самолёте обнаружилась поломка. Отмечается, что за последние три дня эта поломка самолёта главы МИД ФРГ стала второй.