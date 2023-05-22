Якутск, 22 мая, 2023, 03:12 — ИА Регнум. В результате вспыхнувшего пожара в многоквартирном доме в городе Якутске (Республика Саха) погибли человека. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела квартира на первом этаже. Огнём повреждено две квартиры на общей площади 50 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе, добавив, что на месте происшествия обнаружено четверо погибших.

Сообщение о пожаре в двухэтажном доме по улице Пионерская, 33 поступило в управление МЧС по Республике Саха в ночь с воскресенья на понедельник. В ликвидации последствий пожара привлечен 71 сотрудник противопожарной службы, задействовано 17 единиц служебной техники.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Главном управлении МЧС по Свердловской области сообщили о пожаре в многоквартирном доме на улице Ломоносова в Арамиле. По данным ведомства, произошло возгорание кровли здания.