Вашингтон, 22 мая, 2023, 03:08 — ИА Регнум. С мыса Канаверал (американский штат Флорида) к Международной космической станции (МКС) стартовала ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, на борту которого находятся четыре человека, включая первую арабскую женщину-космонавта Райану Барнауи, сообщило в своём микроблоге Космическое агентство Саудовской Аравии.

U.S. Air Force Старт ракеты Falcon 9

Ракету запустили в 17:37 по времени Восточного побережья США (22 мая 00:37 мск). Полёт в рамках миссии Ax–2 организовала частная компания Axiom Space. Стыковка корабля с МКС должна быть осуществлена 09:24 по времени Восточного побережья США 22 мая (16:24 мск).

В состав экипажа Crew Dragon, помимо Барнауи, бывший астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Пегги Уитсон, а также автогонщик и предприниматель Джон Шоффнер. Кроме того, на станцию отравился астронавт из Саудовской Аравии Али аль-Карни.

Все они должны будут находиться на околоземной орбите около двух недель и займутся на станции научной работой.

Первая миссия Axiom Space на МКС (Ах-1), состоялась в апреле 2022 года. Сейчас компания готовится к третьему подобного рейсу. Он может состояться не раньше ноября 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля космонавты, находящиеся на МКС, провели тренировки на велоэргометре.