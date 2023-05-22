Симферополь, 22 мая, 2023, 03:07 — ИА Регнум. Причины отключения электроэнергии устанавливают специалисты в Симферополе. Об этом 22 мая сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев в своём Telegram — канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

«В Симферополе некоторые районы города остались без света. Специалисты выясняют причины и работают над их устранением», — уточнил Афанасьев и обещал, что подачу электроэнергии восстановят в течении получаса.

В свою очередь, в предприятии «Крымэнерго» указали, что абоненты в городе Симферополе были обесточены в результате технологического сбоя на линии 110 кВ. По данным специалистов предприятия, отключённая нагрузка составила 42 МВт.

Также в «Крымэнерго» отметили, что специалисты уже приступили к ликвидации последствий технологического отключения.

Ранее ИА Регнум сообщало о крупной аварии в Краснодаре на электроподстанции «Южная», из-за которой остановилось трамвайное движение и отключились светофоры. В результате в городе появились заторы на дорогах.