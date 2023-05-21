Вашингтон, 22 мая, 2023, 02:41 — ИА Регнум. Использование украинской армией американского оружия для ударов по Крыму не вызовет возражений у Вашингтона. Такое заявление сделал 21 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

The White House Джейк Салливан

«Мы не устанавливали каких-либо ограничений Украине для ударов по территориям в пределах ее международно признанных границ», — пояснил Салливан и уточнил, что Крым, по мнению Белого дома, является территорией Украины.

При этом Салливан подчеркнул, что США выступают против атак ВСУ с использованием вооружения НАТО вглубь территории России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в псевдогуманизме и введении в заблуждение мирового сообщества, комментируя заявления советника президента США по национальной безопасности Салливана о том, что поставка Киеву истребителей F-16 Вашингтоном состоится только при условии их неиспользования Украиной для ударов по территории России.