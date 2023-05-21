Ереван, 22 мая, 2023, 02:34 — ИА Регнум. Армянские власти повторно обратились в Международный суд ООН из-за установки Азербайджаном контрольно-пропускного пункта (КПП) в Лачинском коридоре на соединяющей Армению с Карабахом дороге, сообщил представитель Еревана по международным правовым вопросам Егише Киракосян в интервью Общественному телевидению республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

По его словам, Армения ожидает, что суд в Гааге применит в адрес Баку временную меру и потребует организовать беспрепятственное движение по Лачинскому коридору в рамках действия иска. Кроме того, Ереван также пожаловался на азербайджанскую сторону в том, чтобы Баку не следует промежуточным решениям суда ООН и игнорирует постановления Европейского суда по правам человека.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля Минобороны РФ объявило, что командование российских миротворцев ведёт переговоры с Азербайджаном из-за ситуации с КПП в Лачинском коридоре. В ведомстве отметили к приостановке движения по указанному участку дороги привели односторонние и несогласованные действия со стороны Баку.