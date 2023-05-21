Мелитополь, 22 мая, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации наносит удары по складам с боеприпасами и ангарам с военной техникой Вооружённых сил Украины, расположенных в подконтрольной им части Запорожской области. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«На данный момент ВКС России наносят удары по оккупированной части Запорожской области… активно работают планирующими бомбами по складам и ангарам с техникой и БК боевиков ВСУ», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

По его словам, Вооружённые силы Украины понесли потери в Орехове и Ореховском и Пологовском районах Запорожской области. Он также добавил, что ВКС России используют беспилотные летательные аппараты «Герань».

Как передавало ИА Регнум, ранее российские войска уничтожили наблюдательный пункт Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра, в Херсонской области, ударом противотанковой ракеты. В результате удара ВСУ также потеряли шесть человек личного состава.