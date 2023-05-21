Луга , Ленинградская область, 22 мая, 2023, 01:34 — ИА Регнум. Подозреваемым в похищении годовалого ребёнка в поселке под Лугой в Ленинградской области суд избрал меру пресечения. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Weitushe.com Похищение ребенка

Подозреваемые в похищении ребёнка задержаны, ими оказались мужчина и женщина, местные жители 1980 и 1988 годов рождения. Суд по ходатайству следствия избрал мужчине в качестве меры пресечения арест, женщине запрещено совершать ряд определённых действий.

Отмечается, что, по данным следствия, ребёнок был похищен в результате конфликта знакомых между собой людей на почве употребления алкоголя.

Уголовное дело было возбуждено после обращения в полицию матери малолетней девочки 2022 года рождения с заявлением о похищении дочери. Двое знакомых женщины были задержаны в такси с ребёнком на руках.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Армении суд арестовал Гаяне Акопян, обвиняемую в организации похищения сына премьер-министра страны Ашота Пашиняна. Защита намерена обжаловать решение суда, кроме того, адвокат заявил, что его подзащитная решила продолжить голодовку в знак протеста.