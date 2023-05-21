Киев, 22 мая, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье, 21 мая, прилетел в крупнейший и наиболее густой город Марокко Касабланку. Об этом сообщил информационный портал Le360.

По информации источника, на неделе у украинского дипломата начнутся переговорные процессы с высокопоставленными официальными лицами Марокко. Отмечается, что Кулеба проведёт в столице страны Рабате встречу с главой Министерства иностранных дел Марокко Насером Буритой.

Ранее глава МИД Марокко заявлял, что королевство не намерено принимать чью-либо сторону в вооружённом конфликте между Россией и Украиной. Он также подчеркнул, что Марокко относится к этому конфликту как к глобальной проблеме.

При этом, как сообщало ИА Регнум, в конце января 2023 года Марокко отправило Вооружённым силам Украины партию танков Т-72Б, которые ранее были закуплены в Белоруссии. Отмечалось, что машинам необходимо было пройти ремонт в чешском городе Штернберк.