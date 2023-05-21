Москва, 22 мая, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Депутата Государственной думы Константина Затулина отказались пускать в Казахстан из-за нежелательности его визита. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщило издание Sputnik со ссылкой на пресс-службу депутата.

Иван Шилов ИА REGNUM Константин Затулин

«Российского депутата Константина Затулина не впустили в Казахстан… Ему объявили о нежелательности его визита не пропустили через зону паспортного контроля», — говорится в сообщении.

Напомним, около трёх лет назад российский депутат в ответ на заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о непризнании Донецкой и Луганской Народных Республик сказал, что «если нет дружбы, то всё возможно, как в случае с Украиной».

Как передавало ИА Регнум, ранее первый заместитель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин подтвердил сообщения о болезни президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, серьёзных угроз здоровью белорусского лидера на данный момент нет.