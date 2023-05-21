Хиросима, Япония, 22 мая, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своего выступления на саммите «Большой семёрки» ни разу не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму перед завершением Второй мировой войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима G7

«Летом 1945 года Хиросима была разрушена атомной бомбардировкой. Парк мира и это место в мгновение превратились в выжженную землю. После этого усилиями жителей… Хиросима превратилась вот в этот прекрасный город», — сказал Кисида на завершающей саммит пресс-конференции.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили на два японских города Хиросиму и Нагасаки две атомные бомбы. В результате взрыва и его последствий погибли около 225 тысяч человек. Подавляющее большинство жертв бомбардировки скончались от лучевой болезни.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что все участники саммита G7 в Хиросиме 21 мая завершили все запланированные по программе рабочие сессии. Организаторы мероприятия подчеркнули, что всего было проведено десять сессий.