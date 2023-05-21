Афины , 22 мая, 2023, 00:34 — ИА Регнум. Консервативная партия «Новая демократия» лидирует с большим отрывом на парламентских выборах в Греции, набирая 40,83% голосов после подсчета 66,68% бюллетеней, свидетельствуют данные греческого министерства внутренних дел.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

Таким образом, эта политическая сила получит в парламенте 145 мест из 300, что не позволит ей самостоятельно сформировать правительство. За «Новой демократией» следует оппозиционная Коалиция радикальных левых СИРИЗА — «Прогрессивный альянс».

За указанную политическую силу отдали свои голоса 20,1% избирателей. Она получит 72 места в парламенте. Из-за того, что ни одна партия не набирает абсолютного большинства, а создание коалиционного правительства маловероятно, страну ожидают повторные парламентские выборы.

Они пройдут по усиленно пропорциональной системе. В рамках этого механизма лидирующая партия получит бонус от 20 до 50 мест с учётом результатов голосования.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля президент Греции Катерина Сакелларопулу распустила парламент страны и назначила дату проведения парламентских выборов. Первое заседание нового состава греческого законодательного органа планировалось провести 1 июня.