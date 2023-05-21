Ханой, 22 мая, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Российская Федерация готова предложить Вьетнаму использовать нацвалюты в торговле и сфере услуг. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в секретариате зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Готовы обсуждать вопросы использования нацвалют во взаимной торговле, возможности оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных во Вьетнаме с помощью карт «Мир», — заявили в секретариате.

Отмечается, что в ходе переговоров планируется также уделить большое внимание вопросам возобновления прямого регулярного воздушного сообщения между Россией и Вьетнамом.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в воскресенье, 21 мая, прибыл с рабочим визитом в столицу Вьетнама Ханой. Отмечается, что в ходе визита Медведев встретится с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.