Белгород, 21 мая, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Здание администрации загорелось после атаки беспилотника в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом 21 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Как уточнил глава Белгородской области, ЧП произошло в селе Головчино. На здание администрации с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство. Произошло возгорание крыши административного здания.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки дрона нет. Гладков отметил, что на место ЧП прибыли оперативные и аварийные службы и уже приступили к тушению пожара.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате обстрела со стороны украинских войск в Волоконовском районе Белгородской области повреждена линия электропередачи, без света частично остаются село Тишанка и хутор Шаховка. Пострадавших в результате обстрела нет.

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о решении ежедневно публиковать отчёты об обстрелах региона украинскими войсками. На такой шаг решено пойти из-за участившейся в Сети публикации непроверенной информации об обстрелах.