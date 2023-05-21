Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях обстрела ВСУ
Губернатор Гладков сообщил о последствиях обстрела Белгородской области украинскими войсками
Белгород, 21 мая, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли один из населённых пунктов в Волоконовском районе Белгородской области. Об этом 21 мая рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Губернатор не уточнил, какой именно населенный пункт попал под обстрел ВСУ. По данным главы региона, в результате обстрела повреждена линия электропередачи, без света частично остаются село Тишанка и хутор Шаховка.
Пострадавших в результате обстрела нет. По словам Гладкова, ремонтные бригады электриков приступят к восстановительным работам в ближайшее время.
Утром глава Белгородской области сообщал об обстреле сёл Тишанка и Новая Товолжанка. В селе Тишанка получил повреждения офис семейного врача, посечена кровля и повреждены окна. В Новой Таволжанке повреждения получили два жилых частных дома. Пострадавших в результате обстрела нет.
Кроме того, Гладков сообщал, что возле Белгорода системой ПВО был сбит беспилотник.
Ранее ИА Регнум сообщало, что как сообщил глава Белгородской области, в результате обстрела со стороны украинских войск в ночь на 21 мая в городе Шебекино Белгородской области произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет.
Также губернатор Белгородской области Гладков сообщил о начале ежедневных публикаций об обстрелах региона украинскими войсками. Такое решение принято из-за участившейся в Сети публикации непроверенной информации об обстрелах.