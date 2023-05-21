Махачкала, 21 мая, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 21 мая на 8-м км автодороги Кочубей — Минеральные Воды. Жертвой ДТП стал водитель автомобиля Lada Priora. Он скончался на месте происшествия.

В автобусе находились 22 пассажира, включая ребенка. Никто из них не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая недалеко от города Уссурийска в Приморском крае четыре человека погибли в дорожной аварии с легковыми автомобилями Kia и Toyota Camry. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром на мокрой дороге в районе села Новоникольск.