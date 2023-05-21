Вашингтон, 21 мая, 2023, 23:17 — ИА Регнум. Глава министерства финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен предположила, что страна может не дотянуть до 15 июня, если в ближайшее время не будет решён вопрос о лимите государственного долга.

Federalreserve Джанет Йеллен

«Моя оценка такова, что шансы дотянуть до 15 июня, будучи в состоянии оплатить все наши счета, довольна низки», — сказал Йеллен в интервью телеканалу NBC 21 мая.

Она также подчеркнула, что проблему государственного долга США необходимо решить до 1 июня.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в ходе переговоров по государственному долгу Соединённых Штатов Америки возникли проблемы. По её словам, команда спикера палаты представителей США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, которые негативно сказались на переговорном процессе.

Как передавало ИА Регнум, президент страны Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме также заявил, что не может гарантировать того, что республиканская оппозиция не спровоцирует своими решениями и действиями дефолт.