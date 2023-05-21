Минск, 21 мая, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Минск готов «остудить горячие головы» в Европе, планирующие совершить агрессивные действия в отношении Белоруссии, заявил помощник главы министерства обороны страны Леонид Касинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить», — сказал Касинский в эфире Общенационального телевидения Белоруссии 21 мая.

По его словам, факт размещения тактического ядерное оружия на территории Белоруссии станет тем самым «отрезвляющим душем» для некоторых западных политических деятелей. Касинский подчеркнул, что белорусские военные уже прошли полный курс обучения.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил, что весной 2022 года Россия готова была положить конец вооружённому конфликту на Украине на невыгодных для себя условиях. По его словам, первые переговоры проходили по инициативе Минска в Белоруссии.