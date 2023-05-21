Кишинёв, 21 мая, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Более 80 тысяч молдавских граждан приняли участие в проевропейском митинге в Кишинёве и якобы потребовали вступления Молдавии в ЕС, утверждает молдавский президент Майя Санду.

President.gov.ua Майя Санду

Об этом она написала на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Президент отметила, что миссией собравшихся стало «сделать Молдавию богаче и современнее».

Санду также считает, что желание стать членом ЕС объединяет молдавских граждан вне зависимости от их национальности, родного языка или идеологии. Глава государства добавила, что «Молдавия будет Евросоюзом», поскольку «Молдавия — это Европа».

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая на площади Великого национального собрания в Кишиневе прошёл митинг под лозунгом «Европейская Молдавия». Акцию созвала Майя Санду, которая посчитала, что мероприятие должно было продемонстрировать стремление жителей Молдавии интегрироваться в ЕС.

Перед собравшимися выступили президент Молдавии, а также глава Европарламента Роберта Метсола. Майя Санду в ходе выступления выкрикнула лозунг украинских нацистов. Митинг закончился принятием резолюции, утвержденной единогласно. 21 мая в ряде городов Молдавии также состоялись антиправительственные митинги, в которых приняли участие в общей сложности 60 тысяч человек.