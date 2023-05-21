Вашингтон, 21 мая, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Переговоры о повышении потолка госдолга проведут спикер палаты представителей США Кевин Маккарти и американский лидер Джозеф Байден. Об этом 21 мая сообщает агентство Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Маккарти рассказал журналистам о «продуктивном» телефонном разговоре с Байденом, который обещал позвонить спикеру с борта президентского самолета по пути в Вашингтон с саммита G7, завершившегося в Японии. По словам Маккарти, его встреча с Байденом состоится 22 мая, а специалисты Белого дома и Конгресса встретятся для консультаций вечером 21 мая.

Маккарти указал на «обоюдное уважение» со стороны участников обсуждений. По словам конгрессмена, удалось достигнуть взаимопонимания в том, каковы позиции и «красные линии» для каждой из сторон.

«Моя позиция не изменилась. Вашингтон не может продолжать тратить деньги, которых у нас нет, за счет наших детей и внуков», — написал Маккарти в своём Twitter.

Информацию о предстоящей встрече Байдена и Маккарти 22 мая подтвердила и пресс-служба Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, команда спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти «отбросила назад» переговорный процесс с администрацией по госдолгу.

Жан-Пьер назвала республиканцев, якобы идущих на поводу у трампистского крыла своей партии, источником угрозы дефолта по госдолгу на фоне готовности команды президента США к конструктивному диалогу.