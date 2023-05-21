Кишинёв, 21 мая, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан считает, что Молдавия может стать членом Евросоюза до 2030 года. Об этом он заявил 21 мая, выступая на митинге в Кишинёве, организованном молдавскими властями.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости Флаги Евросоюза и Молдавии

«Крайний срок — 2030 год — реалистичен и возможен, но до этого ещё многое предстоит сделать», — сказал евродепутат.

Он напомнил, что в ЕС выдвинули Молдавии девять условий, которые нужно выполнить в ходе реформ. Мурешан считает, что процесс идёт хорошо и после их реализации можно будет перейти к новому этапу.

Митинг объявила президент Молдавии Майя Санду. Она заявила, что на нём нужно показать стремление жителей страны войти в ЕС. Президент на митинге также выкрикнула лозунг украинских нацистов.

По данным полиции, на акцию пришли до 80 тысяч человек. При этом мэр Кишинёва Ион Чебан заявил, что сотрудников бюджетных организаций заставляли прийти на митинг и подписать соответствующее согласие.

Санду и её партия «Действие и солидарность» проводят прозападную политику и стремятся разорвать связи с Россией. Уже с первых месяцев их совместного руководства в стране в 2021 году начался экономический кризис, цены на все виды топлива резко выросли. Впоследствии в результате антироссийской политики Кишинёва молдавские фермеры лишились доступа к российским рынкам. С осени 2022 года в Кишинёве проходят акции протеста, организованные партией «Шор».

«Шор» провела 21 мая антиправительственные митинги в Оргееве, Бельцах и столице Гагаузской автономии Комрате. Их участники заявили, что в стране, кроме западников, много сторонников курса на восток, а также тех, кто хочет сохранить нейтральный статус Молдавии.

Участники митингов потребовали провести референдум, чтобы определить курс страны. По данным «Шор», на акциях было порядка 60 тысяч человек.