Мариуполь, ДНР, 21 мая, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Из порта Мариуполя Донецкой Народной Республики (ДНР) с 2 тысячами тонн пшеницы отправился груз в другие регионы России. Об этом 21 мая сообщила пресс-службе правительства ДНР.

Андрей Рубцов/ТАСС Пшеница

«В Мариупольском морском торговом порту сегодня отгружена очередная партия зерна: из республики отправилось порядка 2 тыс. тонн пшеницы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для осуществления зерновых поставок задействованы суда под управлением ФАУ «РосКапСтрой», на которых доставляются стройматериалы для восстановления зданий в республике.

Как сообщало ИА Регнум, о планах по отправке из мариупольского морского порта зерна 14 апреля заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что это позволит поставлять зерно на внутренний рынок страны по конкурентным ценам, что в конечном итоге поспособствует развитию сельхозпроизводителей республики.

7 мая была завершена загрузка первого судна с зерном из ДНР.

Шаги для запуска в порту Мариуполя зернового терминала обсуждались в середине апреля с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым и руководителями профильных ведомств во время недавнего визита в регион министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.