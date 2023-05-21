Ханой, 21 мая, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев 21 мая прибыл с рабочим визитом в столицу Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ханой. Об этом сообщило ТАСС.

Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев во время встречи в аэропорту Ханоя

Как рассказали журналистам в секретариате Медведева, программой его визита предусмотрены переговоры с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом, постоянным секретарём ЦК КПВ Чыонг Тхи Май, президентом страны Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Тинем.

На встречах Медведев обсудит с представителями руководства Вьетнама ситуацию вокруг Украины и вопросы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Во время переговоров запланировано заявление с оценкой российско-вьетнамских отношений.

В ходе визита Медведев также почтит память погибших в войне и возложит цветы памятнику Павшим героям в Ханое и мавзолею первого президент Хо Ши Мина.

Как рассказывало ИА Регнум, замглавы департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Евгений Дридзе ранее сообщил о планах расшить экономические связи с Ханоем. Он отметил, что пока в этом не удалось добиться особенных успехов.