Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 21 мая, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Двухлетняя девочка пропала в Кемеровской области. Об этом 21 мая сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Девочка пропала в городе Анжеро-Судженске 21 мая вечером. Как сообщили родители, Полина вышла из дома и пошла в неизвестном направлении, домой она не вернулась.

Согласно описанию, составленному спасательным отрядом, Полина была одета в серую кофту, синие штаны с белыми лампасами и розовые кроссовки. Рост девочки — около 100 сантиметров, худого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

Всех, кто знает о местонахождении девочки или обладает какой-либо информацией о состоянии ребёнка, просят сообщить об этом в правоохранительные органы.

Объявление о пропаже девочки

Ранее ИА Регнум сообщало, 17 мая в Кировграде Свердловской области пропала семилетняя девочка. Волонтёры совместно с сотрудниками полиции организовали поиски, которые продолжались всю ночь. 18 мая девочку нашли живой.