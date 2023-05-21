Москва, 21 мая, 2023, 21:03 — ИА Регнум. ВСУ начали отводить терминалы связи Starlink дальше от линии фронта в тыл. Об этом, как сообщило 21 мая РИА Новости, рассказал попавший в плен украинский военнослужащий Василий Ленив.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На восемь человек у нас была одна радиостанция, это очень мало. А Starlink были в километрах 20–30», — отметил он.

По словам пленного, командиров на передовой почти нет. Он сам видел только сержанта, а из офицеров не видел даже командиров взводов, относящихся к младшему командному составу.

«Мы их не видели, они все в тылу сидели. Обращение ужасное было», — сообщил Ленив.

Система спутниковой Starlink позволяет получить доступ к широкополосному интернету. Киеву оборудование поставила компания SpaceX, которая и запустила соответствующую сеть спутников.

Ранее независимый эксперт Александр Храмчихин сообщил, что имеющиеся в российской армии средства радиоэлектронной борьбы могут нарушить работу связи Starlink, если оборудование работает в радиоэлектронном диапазоне. Но для этого требуется большая мощность, а также правильно выбранное направление, что вполне возможно сделать, несмотря на сложность.