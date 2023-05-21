Раменское, Московская область, 21 мая, 2023, 20:55 — ИА Регнум. В подмосковном Раменском в результате пожара погиб 11-летний ребёнок. Его тело обнаружили после устранения возгорания хозяйственной постройки в посёлке Дубовая Роща по адресу улица Октябрьская, дом 11.

Егор Алеев/ТАСС МЧС

По предварительным данным, мальчика заперли в сарае его товарищи, решив таким образом подшутить. Семейная пара, оказавшаяся поблизости от места происшествия, сообщила, что несколько детей, подбежавших к ним с испуганными лицами, попросили о помощи. Взрослые попытались спасти ребёнка, стараясь разрушить лопатой постройку, однако огонь был слишком сильным. Когда в сарай удалось проникнуть, мальчик уже сильно обгорел, спасти его не удалось.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, инцидент произошёл вечером 19 мая. Прибывшие по вызову пожарные потушили огонь через полчаса, на месте пожара было обнаружено тело мальчика.

Одна из женщин, ставшая свидетелем произошедшей трагедии, рассказала, что дети плакали, утверждая, что их товарищ поджёг сам себя.

По данному факту Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело. Сотрудники ведомства опрашивают очевидцев. Ведётся работа и с детьми, принимавшими участие в произошедшем. У них изъяли телефоны. Направлено поручение о сборе характеристик.

«По предварительным данным следствия, 19 мая 2023 года дети в ходе ссоры закрыли в сарае мальчика, заслонив дверь на засов и заколотив его гвоздем. В дальнейшем произошло возгорание, по предварительным данным экспертов, внутри помещения», — говорится в сообщении ведомства.

С места происшествия специалисты изъяли пожарный мусор, чтобы провести экспертизу и установить точный очаг возгорания и его причины.

Как сообщил Telegram-канал «112», по делу о поджоге допрашивают четверых подростков. Среди них — двое 13-летних школьников, девочка, которая проходит по делу в качестве свидетеля, и ещё один подросток, который утверждает, что его угрозами заставили запереть мальчика в сарае.