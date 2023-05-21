Рим, 21 мая, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев победил датского соперника Хольгера Руне в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс». Игра состоялась 21 мая в Риме.

Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press Даниил Медведев

Российский спортсмен выиграл со счётом 7:5, 7:5. Это его первая победа на грунте на «Мастерсе». Игру приходилось прерывать из-за дождя. Общее время матча составило 42 минуты.

Теперь у Медведева 20 титулов в ATP, из которых 18 были на твёрдом покрытии «хард», одна — на травяном.

Как сообщало ИА Регнум, Медведев после победы в полуфинале «Мастерса» над спортсменом из Греции Стефаносом Циципасом станцевал оригинальный танец. Впоследствии он объяснил, что был счастлив от того, что прошёл в финал, и это не первый раз, когда он исполняет победный танец.

Призовой фонд турнира составляет более 7,7 млн евро.