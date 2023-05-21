Анкара, 21 мая, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу считает, что правительство Швеции пыталось вмешаться в президентские выборы в стране. По его мнению, Стокгольм спонсирует ассоциацию, которая оказывает давление на избирательную комиссию и наблюдателей. Об этом 21 мая сообщила газета Aydınlık.

Sha Dati/XinHua/Global Look Press Сулейман Сойлу

«Политические партии могут иметь представителей и наблюдателей у избирательных урн. Ассоциация под названием Oy ve Ötesi не может там находиться. Говорю это предельно открыто и ясно. Они приходят туда, «терроризируют» место и пытаются оказать давление. Этого нельзя допускать», — приводит издание слова Сойлу.

Для турецкого министра очевидно, что Швеция финансирует эту ассоциацию Oy ve Ötesi для того, чтобы вмешаться в выборы в Турции и посеять путаницу. Как заявил Сойлу, шведское вмешательство, а тем более давление на избирателей противоречит избирательному законодательству.

Ранее ИА Регнум сообщило, что глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что второй тур выборов президента страны пройдёт 28 мая.

По итогам первого тура президентских выборов наибольшее количество голосов набрал действующий президент Турции и единственный кандидат от блока «Республиканский альянс» Реджеп Тайип Эрдоган — 49,51%. Второе место занял его соперник из оппозиционного блока «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

Необходимость в проведении второго тура выборов президента Турции возникла впервые в истории страны.