Нью-Дели, 21 мая, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал реформировать ООН из-за того, что организация сейчас не отражает актуальные мировые реалии. Его слова передало 21 мая индийское издание The Economic Times.

Премьер Индии Моди на саммите G7 выступил за реформу ООН для её актуализации
Сергей Бобылев/ТАСС
Нарендра Моди

«Почему ООН, которая была создана с целью сохранения мира, сегодня не в состоянии предотвратить конфликты?» — задался вопросом во время своего выступления на саммите G7 в Хиросиме Моди.

Он призвал проанализировать факты многочисленных переговоров о мире и стабильности на различных международных форумах. Моди выразил недоумение тем, что ООН, созданная с целью сохранения мира, оказалась не в состоянии предотвращать конфликты.

Премьер Индии решительно выступил за реформу организации и заявил, что если ООН и Совет Безопасности не будут соответствовать современным реалиям, то останутся лишь «говорильней».

«Почему даже определение терроризма не принято в ООН? Если вникнуть в суть дела, то ясно одно: институты, созданные в прошлом веке, не соответствуют системе XXI века», — добавил Моди.

Как сообщало ИА Регнум, годом ранее Моди уже обвинял ООН в неспособности справиться с всемирным хаосом. По его мнению, изменение климата, болезни, межгосударственные недопонимания и другие глобальные проблемы привели к тому, что мировые цепочки поставок лежат в руинах, а в мире возобладал хаос, при котором многие страны испытывают проблемы с доступом к предметам первой необходимости. Позднее Моди и вовсе заявил о подорванном доверии к международным финансовым институтам из-за последствий пандемии коронавируса.