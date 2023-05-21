Нью-Дели, 21 мая, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал реформировать ООН из-за того, что организация сейчас не отражает актуальные мировые реалии. Его слова передало 21 мая индийское издание The Economic Times.

Сергей Бобылев/ТАСС Нарендра Моди

«Почему ООН, которая была создана с целью сохранения мира, сегодня не в состоянии предотвратить конфликты?» — задался вопросом во время своего выступления на саммите G7 в Хиросиме Моди.

Он призвал проанализировать факты многочисленных переговоров о мире и стабильности на различных международных форумах. Моди выразил недоумение тем, что ООН, созданная с целью сохранения мира, оказалась не в состоянии предотвращать конфликты.

Премьер Индии решительно выступил за реформу организации и заявил, что если ООН и Совет Безопасности не будут соответствовать современным реалиям, то останутся лишь «говорильней».

«Почему даже определение терроризма не принято в ООН? Если вникнуть в суть дела, то ясно одно: институты, созданные в прошлом веке, не соответствуют системе XXI века», — добавил Моди.

Как сообщало ИА Регнум, годом ранее Моди уже обвинял ООН в неспособности справиться с всемирным хаосом. По его мнению, изменение климата, болезни, межгосударственные недопонимания и другие глобальные проблемы привели к тому, что мировые цепочки поставок лежат в руинах, а в мире возобладал хаос, при котором многие страны испытывают проблемы с доступом к предметам первой необходимости. Позднее Моди и вовсе заявил о подорванном доверии к международным финансовым институтам из-за последствий пандемии коронавируса.