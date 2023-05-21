Берлин, 21 мая, 2023, 19:53 — ИА Регнум. К взрывам на «Северных потоках» могут быть причастны как минимум двое украинцев, говорится 21 мая в статье немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Многое еще неясно… но появляется всё больше признаков того, что в этом деле замешаны как минимум два украинца», — говорится в тексте статьи.

По данным газеты, следователи Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ наткнулись на предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, расположенное в Польше. Предположительно, агентство арендовало судно «Андромеда», на котором подозреваемые в подрыве «Северных потоков» направлялись к газопроводу.

При этом отмечается, что многое говорит о том, что Feeria Lwowa — всего лишь подставная компания, зарегистрированная двумя украинцами.

Взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Со ссылкой на разведданные, изученные чиновниками США, в начале марта сообщалось, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. С версией о том, что подрыв газопроводов системы «Северный поток» могла совершить некая «проукраинская группировка», выступило также немецкое издание Die Zeit.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что версия о том, что украинские олигархи причастны к подрыву «Северных потоков», не имеет ничего общего с реальностью.

Версию о причастности частной проукраинской группировки президент России Владимир Путин назвал «полной чушью». По его словам, очевидно, что теракт совершили на государственном уровне. Российский лидер добавил, что теоретически во взрывах на «Северном потоке» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта своего СПГ в Европе.