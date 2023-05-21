ЛНР, 21 мая, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Российские военные противостоят украинским силам у населённого пункта Белогоровка в ЛНР. Об этом 21 мая сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«88-я бригада атакует и уничтожает оборону ВСУ у Белогоровки», — говорится в сообщении.

По информации источника, российские бойцы активно атакуют противника на белогоровском направлении. Артиллеристы поддерживают продвижение штурмовых групп, корректируя огонь с квадрокоптеров.

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Как сообщало ИА Регнум, при обстреле 21 мая населённого пункта Калиново-Борщеватое в ЛНР со стороны ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS повреждения получили 14 домов. Уточняется, что противник выпустил одну ракету типа M30А1 GMLRS. При атаке украинских сил погибли две женщины 1952 и 1970 годов рождения, ранения получили пять человек.