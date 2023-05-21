Авдеевка, ДНР, 21 мая, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Российские разведчики отследили перемещения и уничтожили контратаковавшее под Авдеевкой украинское подразделение. Об этом 21 мая сообщило РИА Новости.

Иван Родионов/РИА Новости Военнослужащий ВС России запускает разведывательный БПЛА

Во время выполнения разведзадания оператор беспилотника обнаружил подразделение ВСУ с техникой. Украинские военные пытались занять ранее утраченные позиции под прикрытием бронетранспортера БМП-1 после того, как российские войска в течение дня били по ним и вынудили уйти.

«Позже их снова заставили занять утраченный укрепрайон. Они его заняли, а мы нанесли по нему ряд мощных артиллерийских ударов, сорвав таким образом попытку контратаковать», — рассказал российский военнослужащий с позывным Василёк.

Ранее ИА Регнум сообщало об уничтожении ракетным комплексом «Хризантема» наблюдательных пунктов ВСУ под Авдеевкой. Видео уничтожения пунктов, размещённых на многоэтажных домах, опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Удар нанесли бойцы 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. Так ВСУ лишились возможности наблюдать за обстановкой на этом участке фронта.