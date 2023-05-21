Нижний Новгород, 21 мая, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Умер бывший полномочный представитель первого президента России Бориса Ельцина в Нижегородской области Евгений Крестьянинов. Об этом сообщил в своём Telegram-канале спикер регионального парламента Евгений Люлин.

Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС Евгений Крестьянинов

Как он напомнил, временем Крестьянинова стали непростые 90-е, когда в стране полностью менялась система управления государством. Тогда он был председателем нижегородского Совета народных депутатов и стоял во главе «неуправляемой массы» людей с полярными взглядами и жёсткими точками зрения.

«Несколько лет он представлял интересы президента РФ Бориса Ельцина и руководил секретариатом первого зампредседателя правительства РФ Бориса Немцова. Интеллигентный, умный, дипломатичный Крестьянинов всегда умел находить золотую середину в решении сложных задач и необыкновенно тонко чувствовал людей и четко высказывал свою позицию», — написал Люлин.

Он также выразил соболезнования родным и близким умершего и отметил, что память о нём сохранится навсегда.