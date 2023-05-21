Вашингтон, 21 мая, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Для прекращения конфликта на Украине необходимо начать мирные переговоры. США должны заставить президента Украины Владимира Зеленского признать границы страны без Крыма и Донбасса. Такое мнение выразил обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для 19FortyFive.

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«Заставить все стороны, включая индийцев и китайцев, прийти на конференцию и достичь урегулирования путем переговоров, которое уступит Восточную Украину и Крым русским, сохранив при этом протодемократию на западе Украины», — предложил Вайхерт.

По словам журналиста, у Киева даже с учетом западных поставок оружия и техники нет ресурсов для успешного наступления, а жители Донбасса и Крыма всегда хотели быть частью России из-за культурной и языковой близости.

Обозреватель также отметил, что если бы Россия ввела войска и оказала политическую поддержку одному из латиноамериканских соседей США, Вашингтон сошёл бы с ума и сделал бы всё, чтобы помешать Москве доминировать в этой стране.

Как сообщало ИА Регнум, Польша рассчитывает взять под контроль часть территории Западной Украины. Об этом рассказал директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа», кандидат исторических наук Эдуард Попов. По его словам, на это, в частности, указывает состоявшаяся 15 марта в Киеве встреча премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, вице-премьера и председателя правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского, премьер-министра Чехии Петра Фиала и премьер-министр Словении Янеза Янша с президентом Украины.

В феврале журналист Джош Хаммер заявил, что в интересы властей США не входит сохранение границ Украины. Он также выразил беспокойство тем, что США продолжают оказывать большую помощь Киеву. Другой обозреватель Майкл Гай считает, что есть только два возможных исхода для Украины либо под контролем Киева останется большая часть страны, либо вся Украина превратится в руины.