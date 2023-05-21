ДНР, 21 мая, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ, после того как их выбили из Артёмовска, начали обстреливать из миномётов один из многоэтажных домов в городе, на котором установили российский флаг. Об этом 21 мая сообщило РИА Новости.

Пресс-служба Конкорд/ТАСС Военнослужащие ЧВК «Вагнер» во время установки российского флага в честь взятия Артёмовска под контроль ВС РФ

Как рассказал журналистам российский штурмовик, флаг как символ освобождения города подняли над домом, который называют «Тетрис»:

«Вчера, когда установили флаг на девятиэтажку, противник сразу решил его снести минометами».

Он отметил, что враг применял орудия калибром 82 и 120 мм, но желаемого результата не добился. По данным журналистов, ВСУ наносят удары и по другим объектам в Артёмовске, в том числе по району «Самолёт», последнему укрепрайону в городе, который удерживал противник.

Как сообщало ИА Регнум, впервые о полном освобождении Артёмовска сообщили 20 мая. На следующий день Минобороны официально подтвердило, что город полностью под контролем. Президент Владимир Путин поздравил с этим событием всех, кто участвовал в освобождении города, отличившихся представят к наградам.